Il nodo da sciogliere | Adeguare i pescaggi delle navi ai nuovi fondali

Adeguare il pescaggio delle navi commerciali ai nuovi fondali realizzati fino ad oggi con la prima fase dei lavori dell’Hub, così da aumentare i traffici e la competitività del porto di Ravenna. È questa la richiesta degli operatori e l’arrivo del nuovo direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante della Capitaneria di Porto, Maurizio Tattoli, potrebbe sbloccare un’ordinanza che ne tenga conto. Su questo tema è in corso un confronto tra Capitaneria, Autorità Portuale e servizi tecnico nautici, in particolare con i piloti, i cui risultati dovrebbero vedersi nelle prossime settimane. Le questioni legate all’ economia del mare sono all’ordine del giorno: traffici, opere e la riforma del ministro ai Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini, di cui circola una bozza che solleva opinioni divergenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

