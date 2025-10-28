Il nodo da sciogliere | Adeguare i pescaggi delle navi ai nuovi fondali
Adeguare il pescaggio delle navi commerciali ai nuovi fondali realizzati fino ad oggi con la prima fase dei lavori dell’Hub, così da aumentare i traffici e la competitività del porto di Ravenna. È questa la richiesta degli operatori e l’arrivo del nuovo direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante della Capitaneria di Porto, Maurizio Tattoli, potrebbe sbloccare un’ordinanza che ne tenga conto. Su questo tema è in corso un confronto tra Capitaneria, Autorità Portuale e servizi tecnico nautici, in particolare con i piloti, i cui risultati dovrebbero vedersi nelle prossime settimane. Le questioni legate all’ economia del mare sono all’ordine del giorno: traffici, opere e la riforma del ministro ai Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini, di cui circola una bozza che solleva opinioni divergenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
20 seggi al centrodestra, 9 all’opposizione. Da sciogliere il nodo Tridico. Il prossimo Consiglio Regionale della Calabria sarà così composto - facebook.com Vai su Facebook
La matematica spiega come i nodi complessi sono più facili da sciogliere di quanto si possa pensare - Intuitivamente, potrebbe avere senso che un nodo complesso sia almeno tanto difficile da sciogliere quanto la somma delle sue parti costituenti. wired.it scrive
Nodo da sciogliere. Lookman-Atalanta. L’attacante resta?. Mai stato fuori rosa - Il futuro di Ademola Lookman, al netto di possibili sorprese in questi ultimi giorni di mercato, si avvia a essere ancora a Bergamo, per la sua quarta stagione consecutiva in maglia Atalanta. Secondo ilgiorno.it