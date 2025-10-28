Il Nobel per l’Economia del 2025 è un elogio alla distruzione creativa

L’assegnazione, lo scorso 13 ottobre, del Premio Nobel per l’Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt contiene un messaggio poderoso e di straordinaria attualità.?Un messaggio che riguarda da vicino i policy-maker, chiamati a leggere la complessità del nostro tempo e a trasformarla in scelte di lungo periodo. La copertura mediatica della notizia si è concentrata per lo più su biografie e comunicati ufficiali. Eppure, come ha osservato l’editorialista di Bloomberg Opinion, Adrian Wooldridge, l’importanza di questo Nobel non risiede solo nei profili degli studiosi, ma nel significato profondo della loro ricerca, che offre una chiave interpretativa essenziale per comprendere le trasformazioni economiche e sociali in atto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

