Il Nobel per l’Economia del 2025 è un elogio alla distruzione creativa

Linkiesta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assegnazione, lo scorso 13 ottobre, del Premio Nobel per l’Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt contiene un messaggio poderoso e di straordinaria attualità.?Un messaggio che riguarda da vicino i policy-maker, chiamati a leggere la complessità del nostro tempo e a trasformarla in scelte di lungo periodo. La copertura mediatica della notizia si è concentrata per lo più su biografie e comunicati ufficiali. Eppure, come ha osservato l’editorialista di Bloomberg Opinion, Adrian Wooldridge, l’importanza di questo Nobel non risiede solo nei profili degli studiosi, ma nel significato profondo della loro ricerca, che offre una chiave interpretativa essenziale per comprendere le trasformazioni economiche e sociali in atto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

il nobel per l8217economia del 2025 232 un elogio alla distruzione creativa

© Linkiesta.it - Il Nobel per l’Economia del 2025 è un elogio alla distruzione creativa

Leggi anche questi approfondimenti

Premio Nobel per la Pace 2025: ecco chi figura tra gli oltre 300 candidati in lizza quest’anno - L’annuncio arriva dal Comitato per il Nobel norvegese, che ogni anno assegna il prestigioso riconoscimento, secondo ... Riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Nobel L8217economia 2025 232