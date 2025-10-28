Il No dell’Anm mina la fiducia nelle toghe

Laverita.info | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’istituzione di un comitato per orientare il referendum sulla riforma Nordio erode la credibilità della magistratura come organo imparziale. È assurdo che l’«oggetto» di una revisione costituzionale adottata dal potere legittimo diventi «soggetto» politico. 🔗 Leggi su Laverita.info

il no dell8217anm mina la fiducia nelle toghe

© Laverita.info - Il «No» dell’Anm mina la fiducia nelle toghe

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: No Dell8217anm Mina Fiducia