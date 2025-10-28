Il Napoli vince a Lecce Milinkovic-Savic e Anguissa decisivi

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sullo 0-0 il portiere para un rigore a Camarda, poi il gol vittoria del centrocampista LECCE - Il Napoli soffre e non convince totalmente sul piano della prestazione, ma esce comunque dal Via del Mare facendo risultato pieno. La squadra di Conte supera per 1-0 un buon Lecce, grazie al gol nella ripr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

