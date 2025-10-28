il napoli vince a lecce decide il colpo di testa di anguissa

Il Lecce battuto con il Napoli che presidia la vetta della classifica. La sfida tra le due squadre più al sud del campionato la vince il Napoli che oggi pomeriggio allo stadio di Via del Mare inaugura la nona giornata di Serie A e batte il Lecce 1 a 0 grazie al gol di Frank Zambo Anguissa. I partenopei si mostrano subito determinati a mantenere la vetta della classifica ed a portare a casa i tre punti. Il Napoli è andato sempre in gol nei match giocati contro il Lecce in cui è nato calcisticamente proprio il mister degli azzurri, Antonio Conte, che ha militato nel club salentino dal 1985 al 1991 esordendo a 17 anni in serie A con la maglia giallorossa con cui ha collezionato ben 104 presenze e 2 gol. 🔗 Leggi su Primacampania.it

