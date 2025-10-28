Il Napoli vince a Lecce decide il colpo di testa di Anguissa
Il Lecce battuto con il Napoli che presidia la vetta della classifica. La sfida tra le due squadre più al sud del campionato la vince il Napoli che oggi pomeriggio allo stadio di Via del Mare inaugura la nona giornata di Serie A e batte il Lecce 1 a 0 grazie al gol di Frank Zambo Anguissa. I partenopei si mostrano subito determinati a mantenere la vetta della classifica ed a portare a casa i tre punti. Il Napoli è andato sempre in gol nei match giocati contro il Lecce in cui è nato calcisticamente proprio il mister degli azzurri, Antonio Conte, che ha militato nel club salentino dal 1985 al 1991 esordendo a 17 anni in serie A con la maglia giallorossa con cui ha collezionato ben 104 presenze e 2 gol. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Finisce 3-1 la sfida al Maradona. Il Napoli vince ed allunga sulle altre aspettando la Roma. In gol per i partenopei De bruyne, McTominay e Anguissa, nell’Inter Çalhanoglu su rigore. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #calcio #calciomilano #inter # - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli vince faticando e grazie a #hojlund attaccante di razza (il mercato, forse, non era così scarso…) e al fuoriclasse #DeBruyne di cui si è parlato troppo e a sproposito. Gioco poco, problemi tanti, ma tre punti di capitale importanza. Da recuperare #McTo - X Vai su X
SERIE A - Lecce-Napoli 0-1: la decide Anguissa - Il Napoli vince contro il Lecce, nel match valido per la nona giornata di Serie A. Secondo napolimagazine.com
Milinkovic-Savic para, Anguissa segna: il Napoli vince a Lecce e resta in vetta - Il portiere respinge un rigore di Camarda, il camerunese sfrutta di testa un assist su punizione di Neres e sigla il gol vittoria ... Lo riporta rainews.it
Il Napoli passa a Lecce! La decide Anguissa: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu! - Di corto muso il Napoli porta a casa una partita sporca, di misura, e allunga momenteamente sulla Roma, che sarà impegnato domani sera all'Olimpico contro il Parma. Secondo tuttonapoli.net