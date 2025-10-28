Il Napoli soffre più del previsto ma batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Anguissa

Ilgiornale.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo momento della stagione, la cosa più importante è mettere punti in cascina ed il Napoli ci è riuscito, tornando dalla trasferta al Via del Mare con la vittoria e la conferma del primo posto in classifica. L’undici di Conte, però, ha sofferto ben più del dovuto ed è riuscito a piegare un buon Lecce solo grazie al gol di testa di Sambo Anguissa, peraltro deviato da Gaspar. Di Francesco mastica amaro visto che il giovane Camarda non è riuscito a convertire il rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mano di Juan Jesus. Non è stata certamente una prestazione memorabile quella dei partenopei che tornano a casa con una vittoria che, visto come si era messa la partita, vale ben più dei tre punti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il napoli soffre pi249 del previsto ma batte 1 0 il lecce grazie al gol di anguissa

© Ilgiornale.it - Il Napoli soffre più del previsto ma batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Anguissa

News recenti che potrebbero piacerti

napoli soffre pi249 previstoIl Napoli soffre più del previsto ma batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Anguissa - I partenopei non giocano una partita memorabile, rischiano di finire sotto più volte ma riescono a piegare un combattivo Lecce grazie alla rete del camerunense. Scrive msn.com

napoli soffre pi249 previstoIl Napoli soffre senza Hojlund e McTominay, difficile il recupero anche in Champions - 3: quella che deve far coesistere De Bruyne e McTominay e che ha una struttur ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Soffre Pi249 Previsto