In questo momento della stagione, la cosa più importante è mettere punti in cascina ed il Napoli ci è riuscito, tornando dalla trasferta al Via del Mare con la vittoria e la conferma del primo posto in classifica. L’undici di Conte, però, ha sofferto ben più del dovuto ed è riuscito a piegare un buon Lecce solo grazie al gol di testa di Sambo Anguissa, peraltro deviato da Gaspar. Di Francesco mastica amaro visto che il giovane Camarda non è riuscito a convertire il rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mano di Juan Jesus. Non è stata certamente una prestazione memorabile quella dei partenopei che tornano a casa con una vittoria che, visto come si era messa la partita, vale ben più dei tre punti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Napoli soffre più del previsto ma batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Anguissa