Niente spettacolo, solo tanta sofferenza e tre punti pesantissimi. Il Napoli espugna il Via del Mare di Lecce con una vittoria “sporca”, da grande squadra, che vale oro. In una serata complicata, contro un avversario ostico, a decidere la partita non sono stati gli attaccanti, ma i due eroi che non ti aspetti: Vanja Milinkovic-Savic, che ha neutralizzato un rigore che poteva cambiare tutto, e Frank Zambo Anguissa, sempre più uomo-gol a sorpresa di questo campionato. Lecce-Napoli 0-1 La Battaglia del Primo Tempo. Che non sarebbe stata una passeggiata, Antonio Conte lo sapeva bene. Il suo Napoli ha sempre faticato contro le squadre di Di Francesco, e il primo tempo è la conferma. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Il Napoli soffre, ma sbanca Lecce: Milinkovic para un rigore, Anguissa fa un gol da tre punti