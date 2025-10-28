Il Napoli soffre ma sbanca Lecce | Milinkovic para un rigore Anguissa fa un gol da tre punti
Niente spettacolo, solo tanta sofferenza e tre punti pesantissimi. Il Napoli espugna il Via del Mare di Lecce con una vittoria “sporca”, da grande squadra, che vale oro. In una serata complicata, contro un avversario ostico, a decidere la partita non sono stati gli attaccanti, ma i due eroi che non ti aspetti: Vanja Milinkovic-Savic, che ha neutralizzato un rigore che poteva cambiare tutto, e Frank Zambo Anguissa, sempre più uomo-gol a sorpresa di questo campionato. Lecce-Napoli 0-1 La Battaglia del Primo Tempo. Che non sarebbe stata una passeggiata, Antonio Conte lo sapeva bene. Il suo Napoli ha sempre faticato contro le squadre di Di Francesco, e il primo tempo è la conferma. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Scopri altri approfondimenti
#Berti: «#DeBruyne ha un’intelligenza calcistica fuori dal comune, saprà adattarsi al #Napoli». Alla Gazzetta: «L’ultimo scudetto lo abbiamo buttato via noi, ora bisogna approfittare del Napoli che soffre il doppio impegno con la Champions» https://www.ilnapol - facebook.com Vai su Facebook
MEDIASET - Il Napoli soffre senza Hojlund e McTominay, difficile il recupero in Champions https://ift.tt/IzsgJXL - X Vai su X
Lecce-Napoli 0-1, gol e highlights: Anguissa manda gli azzurri in testa - Il Napoli soffre, ma vince di misura a Lecce con il colpo di testa di Anguissa, deviato da Gaspar, al 69'. Riporta sport.sky.it
Lecce-Napoli risultato 0-1: gol di Anguissa, Conte soffre ma prova la mini fuga - Savic para un rigore a Camarda (mani di Juan Jesus), solo dopo Anguissa segna di testa. Secondo corriere.it
Il Napoli soffre più del previsto ma batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Anguissa - I partenopei non giocano una partita memorabile, rischiano di finire sotto più volte ma riescono a piegare un combattivo Lecce grazie alla rete del camerunense. Riporta msn.com