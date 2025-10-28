Il Napoli espugna Lecce | 1-0 con rete di Anguissa

Lapresse.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli supera il Lecce al Via del mare per 1-0 nella gara valida per la nona giornata di Serie A e allunga in vetta portandosi a tre lunghezze sulla Roma impegnata mercoledì all’Olimpico contro il Parma. Decide la rete di Anguissa al 69?. Al 55? errore dal dischetto di Camarda. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Napoli espugna Lecce: 1-0 con rete di Anguissa

