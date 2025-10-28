Il Napoli annuncia il ritorno di Lukaku dopo l'infortunio e i tempi di recupero di De Bruyne

Romelu Lukaku è vicino al recupero dopo l'infortunio subito in estate. Ad annunciarlo è stato Lele Oriali, coordinatore sportivo dell'area tecnica del Napoli: "Rientra questa settimana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Napoli annuncia il ritorno di Lukaku dopo l’infortunio e i tempi di recupero di De Bruyne - Ad annunciarlo è stato Lele Oriali, coordinatore sportivo dell’area tecnica del Napoli: “Rientra questa settimana”. Secondo fanpage.it

Napoli, procede a gonfie vele il recupero di Romelu Lukaku: Ecco quanto manca al rientro del belga - Ci sono aggiornamenti in casa Napoli riguardanti il ritorno in campo dell’attaccante belga Romelu Lukaku. Si legge su gonfialarete.com

Napoli, primo segnale da Lukaku: sarà in tribuna contro il Como. Conte conta sul rientro entro fine novembre - Il centravanti belga, che ha scelto di curarsi in patria seguendo un percorso di riabilitazione conservativa, assisterà sabato dalla tribuna allo stadio Diego Armando Maradona alla sfida tra Napoli e ... Da gonfialarete.com