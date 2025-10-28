Il Mostro – La serie Neflix Dopo 40 anni la storia che incarna il male nella sua essenza è ancora irrisolta Stefano Sollima | Non so chi possa essere ci sono cose che vorrei non aver mai visto

40 anni ci dividono dal suo ultimo efferato atto, eppure dal 1985 non si è mai smesso di parlarne. Sulle pagine di libri e giornali, nei palinsesti televisivi, in rete: il Mostro di Firenze è arrivato ovunque e, sempre in linea coi tempi, da pochi giorni (dopo la premiere ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia ) è anche su Netflix. Raccontare questa vicenda, oggi, è forse ancor più complicato che 40 anni fa. Si rischia di trincerarsi nel radicalismo di teorie investigative, di perdersi in complessi scenari di indagine che non hanno mai portato a sciogliere l’arcano, a far cadere la maschera che copre, almeno in parte, il volto del Mostro di Firenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

