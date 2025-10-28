Il Mostro – La serie Neflix Dopo 40 anni la storia che incarna il male nella sua essenza è ancora irrisolta Stefano Sollima | Non so chi possa essere ci sono cose che vorrei non aver mai visto
40 anni ci dividono dal suo ultimo efferato atto, eppure dal 1985 non si è mai smesso di parlarne. Sulle pagine di libri e giornali, nei palinsesti televisivi, in rete: il Mostro di Firenze è arrivato ovunque e, sempre in linea coi tempi, da pochi giorni (dopo la premiere ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia ) è anche su Netflix. Raccontare questa vicenda, oggi, è forse ancor più complicato che 40 anni fa. Si rischia di trincerarsi nel radicalismo di teorie investigative, di perdersi in complessi scenari di indagine che non hanno mai portato a sciogliere l’arcano, a far cadere la maschera che copre, almeno in parte, il volto del Mostro di Firenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Diciassette anni di terrore. Un serial killer senza volto. La miniserie IL MOSTRO ripercorre una delle storie più inquietanti della cronaca italiana, quella del Mostro di Firenze, il primo vero serial killer italiano e degli otto duplici omicidi commessi tra il ’68 e l’85 n - facebook.com Vai su Facebook
Il Mostro, su Netflix la nuova serie di Stefano Sollima: la trama, il cast, gli episodi... - X Vai su X
Il Mostro – La serie Neflix. Dopo 40 anni la storia che incarna il male nella sua essenza è ancora irrisolta. Stefano Sollima: “Non so chi possa essere, ci sono cose che ... - La nuova serie di Sollima sul Mostro di Firenze privilegia la pista sarda, ricostruendo i delitti attraverso quattro punti di vista diversi ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Il Mostro: la storia vera di Pietro Pacciani, il serial killer protagonista della serie Netflix - Il Mostro, la nuova serie Netflix diretta da Stefano Sollima, quel silenzio torna a farsi eco: la fiction riapre la ferita. Segnala cinematographe.it
Il Mostro : su Netflix la serie sul mostro di Firenze raccontata senza rockstar del crimine - Dopo il successo internazionale di Suburra e Senza rimorso, Stefano Sollima affronta il caso più oscuro d’Italia. Scrive vanityfair.it