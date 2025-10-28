Il Monza è di un' altra categoria crollo Palermo al Barbera | i brianzoli vincono 3-0 rosanero ora quinti
Seconda sconfitta consecutiva per il Palermo di Inzaghi: i rosa crollano contro il Monza, i brianzoli vincono 3-0 al Barbera grazie ai gol di Mota, Izzo e Azzi. Dopo un inizio che sembrava incoraggiante, i padroni di casa si sono poi persi col passare dei minuti: manovra offensiva estremamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Lega Pallavolo Serie A. . Azione da fantascienza per la Sir Susa Vim Perugia a Monza! Prima il gran recupero di Plotnytskyi, poi Loser contro ogni logica rimette la palla dall’altra parte. Alla fine è Giannelli a servire ancora Loser, che chiude con il primo temp - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, Biancolino: "Monza di un'altra categoria. Sfruttiamo l'entusiasmo dei nostri tifosi" - “Si ritorna a casa dopo tanto tempo, dopo sette anni torniamo a giocare in casa il campionato di Serie B, davanti ai nostri tifosi che si faranno trovare pronti per darci una carica importante”. Come scrive tuttomercatoweb.com
Monza, ufficiale Cittadini: “Salto di categoria? Posso farcela” - Il difensore ha firmato il suo contratto con i brianzoli dopo aver svolto l’iter delle visite mediche. Si legge su gianlucadimarzio.com