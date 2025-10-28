Il mondo in uno scatto | torna la World Press Photo Exhibition

Baritoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’epoca dominata dalla velocità dell’informazione e dal flusso incessante di immagini, la fotografia conserva un potere raro: quello di fermare il tempo. Un singolo scatto può trasformarsi in testimonianza, diventare memoria condivisa e, talvolta, gesto di denuncia.Da questa consapevolezza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

mondo scatto torna worldIl mondo in uno scatto: torna la World Press Photo Exhibition - In un’epoca dominata dalla velocità dell’informazione e dal flusso incessante di immagini, la fotografia conserva un potere raro: quello di fermare il tempo. Si legge su baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mondo Scatto Torna World