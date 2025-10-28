il mondo del calcio piange la scomparsa di silvano bini

Quest’ultima settimana di ottobre è iniziata nel segno del lutto per Empoli e per l’ Empoli Fc, che piange la scomparsa di Silvano Bini. Empolese doc, Bini ha legato in maniera indissolubile il proprio nome a quello della società azzurra, per la quale nel corso di quasi mezzo secolo di carriera ha rivestito vari ruoli, dal vice segretario al segretario fino al direttore sportivo, direttore generale e perfino presidente a fine anni Ottanta. Nato nel 1929, lo scorso aprile aveva compiuto 96 anni, Bini si è spento nella sua casa di via XX Settembre, al civico 181, dove la salma sarà esposta per un ultimo saluto fino a domani mattina quando, alle 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it

