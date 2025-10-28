Il modello urbano cinese funziona | redditi in crescita e servizi a buon prezzo

Nel corso degli ultimi anni la Cina ha fatto passi da gigante. Lo si vede benissimo nel campo dell’innovazione tecnologica che Pechino ormai domina alla perfezione, dalle auto elettriche agli smartphone, dai pannelli solari ai robot, ma lo si intuisce ancora meglio leggendo un paio di dati economici. Lo sapevate, per esempio, che il reddito medio nelle principali città cinesi è più alto rispetto a quello registrato nelle più importanti città dell’America Latina? E che i costi dei servizi essenziali, ossia energia, acqua, trasporti e via dicendo, sono molto più bassi nelle megalopoli del Dragone che non altrove? Pochi ci avranno fatto caso ma è così. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il modello urbano cinese funziona: redditi in crescita e servizi a buon prezzo

