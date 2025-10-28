Il mistero di Barbara D’Urso | l’audio segreto smaschera tutto

Clamoroso, sì. Ma cosa c’è davvero dietro l’esilio televisivo di Barbara D’Urso? Torna in scena con un audio che fa tremare i palinsesti. Ecco cosa sta succedendo davvero. Ti sei mai chiesto perché Barbara D’Urso è sparita dai radar Rai? Ora c’è una risposta. E arriva da una telefonata bomba. Fabrizio Corona pubblica un estratto audio di 13 minuti. Dentro c’è la voce della D’Urso che non lascia spazio ai dubbi: il veto c’era. Lo dice chiaramente, senza giri di parole. Quella storia del blocco politico non era solo una voce da corridoio. Da anni si parla di pressioni, di porte chiuse, di un allontanamento sospetto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

