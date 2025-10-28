Il mio faccino funziona in tv ma non sono una bomba sexy | Francesca Fialdini parla di sé e del suo amore

A 46 anni, Francesca Fialdini continua a essere una delle conduttrici più amate e riconoscibili della Rai. Attualmente al timone di Da noi. a ruota libera, la domenica pomeriggio su Rai1, la giornalista e conduttrice toscana è anche tra le protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle. In un’intervista al Corriere della Sera, Francesca ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con il corpo, della bellezza, dei giudizi altrui e della sua visione dell’amore. Un racconto intimo e sincero, che mostra la donna dietro la professionista. “Da adolescente nascondevo il mio corpo sotto i maglioni di papà”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

mio faccino funziona tv''Mi sono truccata la prima volta a 25 anni, il mio faccino in tv funziona, ma non sono una bomba sexy'': Francesca Fialdini rivela anche se è fidanzata - Al Corriere della Sera ha raccontato di essersi truccata per la prima volta a 25 anni, solo per andare in onda. Segnala gossip.it

