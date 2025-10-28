Il ministro Nordio sul caso Garlasco | A un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato delle indagini sul delitto di Garlasco al Salone della Giustizia a Roma. "Ci sono processi e indagini che vanno avanti perché la verità non si è mai trovata. - ha detto - A un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi, è difficilissimo dopo 20-30 anni ricostruire una verità giudiziaria". Il leader di Italia Viva Matteo Renzi replica: "Parole sconcertanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
