Il Milan non passa in casa dell'Atalanta è solo 1-1 | Ricci illude Allegri Lookman lascia Juric imbattuto

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo il Milan non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta: Ricci segna subito, ma Lookman risponde nel primo tempo e regala a Juric il quinto pareggio consecutivo. Allegri cambia Leao all’intervallo, ma i rossoneri non trovano il gol vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

