Nel labirinto dei mille contratti collettivi e del welfare aziendale, un gruppo di professionisti ha scoperto che la vera innovazione non è inventare qualcosa di nuovo, ma far funzionare quello che già esiste. Questa è la storia di chi ha trasformato la burocrazia in un’opportunità. Quando Sergio Marchionne riorganizzò il sistema contrattuale di FIAT, fu un caso nazionale. Giornali, dibattiti, tavoli sindacali, una multinazionale con migliaia di dipendenti che ripensava da zero il modo di gestire il lavoro. Quello che nessuno ha mai raccontato è che la stessa operazione si può fare anche per un’azienda di quindici persone, ma anche di trenta, o di cinquanta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il metodo Dipendenti Leggeri: abbassare i costi per le aziende aumentando il netto dei dipendenti