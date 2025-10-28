Il meteorologo Alan Gerard | Mari caldissimi così si è formata Melissa la tempesta perfetta

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È l’uragano più forte mai registrato a stagione così avanzata, perché gli oceani hanno accumulato calore anche negli strati profondi. Resterà per giorni sulla Giamaica, aumentando i danni”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

il meteorologo alan gerard mari caldissimi cos236 si 232 formata melissa la tempesta perfetta

© Repubblica.it - Il meteorologo Alan Gerard: “Mari caldissimi, così si è formata Melissa, la tempesta perfetta”

Altre letture consigliate

Alte temperature dei mari, il meteorologo: “Mediterraneo con valori da latitudini tropicali. Trend che aumenta gli eventi estremi” - “Sono temperature molto elevate quelle registrate negli ultimi mesi, anche di un paio di gradi superiori alla media, soprattutto su tutto il comparto settentrionale. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Il meteorologo: “Con aria fredda sui mari caldi ci aspetta un autunno di eventi estremi” - Nelle prossime ore la coda della tempesta devastante che ha colpito l'Europa Centrale arriverà sull'Italia: depotenziata, non avrà lo stesso drammatico impatto registrato nei Paesi attraversati dal ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Meteorologo Alan Gerard Mari