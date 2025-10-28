È stato attivato al Policlinico San Marco un nuovo servizio di Medical Pilates, che offre la possibilità di accedere a lezioni di Medical Pilates individuali seguiti e guidati da fisioterapisti appositamente formati. A cosa serve il Pilates. Il Pilates è un metodo di allenamento focalizzato sulla connessione tra mente e corpo, che mira a sviluppare la forza del “Core” (il centro del corpo, inclusi addome, muscoli lombari e pavimento pelvico), la flessibilità e la consapevolezza posturale, attraverso movimenti lenti, precisi e coordinati con la respirazione. È un approccio olistico spesso utilizzato come ginnastica rieducativa e preventiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il Medical Pilates arriva al Policlinico San Marco