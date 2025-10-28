il mantova e possanzini cercano la svolta contro il catanzaro

Mantova, 28 ottobre 2025 – La principale notizia di questa immediata vigilia della decima giornata di serie B è che domani sera (fischio d’inizio alle 20.30) il Mantova sarà guidato in panchina ancora da Davide Possanzini. Nonostante la sei sconfitte in nove gare e l’ultimo posto in classifica, la società del presidente Piccoli ha scelto di proseguire con il tecnico marchigiano, che potrà così giocare le sue carte con il Catanzaro in una sfida decisiva per il suo futuro e per quello della squadra biancorossa. Un’opportunità che l’allenatore della promozione dalla serie C ha potuto ottenere grazie anche al “sostegno” di un calendario ravvicinato (visto che dopo il match di domani sera al “Martelli” già domenica i virgiliani renderanno visita ad un’altra pericolante come la Sampdoria), che certo non consigliava cambi repentini a poche ore da un nuovo incontro così delicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

