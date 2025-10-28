Il Manchester City è in testa alla corsa per ingaggiare l’ala del Leicester City Jeremy Monga
Sito inglese: Una delle poche scintille brillanti in un inizio altrimenti difficile della stagione del Leicester City è stata Jeremy Monga, un’ala di 16 anni che è rapidamente emersa come una delle giovani prospettive più interessanti del calcio inglese. Nonostante le difficoltà del Leicester in campionato, il ritmo, l’estro e la creatività di Monga hanno catturato l’attenzione dei migliori club d’Europa. Secondo TBR Football, il Manchester City è attualmente in testa alla corsa per ingaggiare l’adolescente, un giocatore che erano stati vicini ad atterrare la scorsa estate prima che scegliesse di rimanere nell’accademia del Leicester. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
