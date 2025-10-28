Il maestro Carlos Molina ospite d’onore della Asd Shoshin Shitoryu Karatedo: due giornate di grande Karate tradizionale al Palarile. La Asd Shoshin Shitoryu Karatedo di Buccinasco, gemellata con la Shin-Gi-Tai Kai di Osnabrück del maestro Silvia Pellegrini, ha avuto l’onore di ospitare Molina, IX Dan di Shitoryu e allievo diretto del maestro Kenwa Mabuni, figlio del fondatore dello stile. L’evento ha rappresentato un vero e proprio viaggio nella tradizione autentica del Karate Shitoryu, con momenti di studio, pratica e condivisione tra maestri, istruttori e allievi provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il maestro Molina ospite d’onore al “Palarile”