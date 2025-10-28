Il maestro Molina ospite d’onore al Palarile
Il maestro Carlos Molina ospite d’onore della Asd Shoshin Shitoryu Karatedo: due giornate di grande Karate tradizionale al Palarile. La Asd Shoshin Shitoryu Karatedo di Buccinasco, gemellata con la Shin-Gi-Tai Kai di Osnabrück del maestro Silvia Pellegrini, ha avuto l’onore di ospitare Molina, IX Dan di Shitoryu e allievo diretto del maestro Kenwa Mabuni, figlio del fondatore dello stile. L’evento ha rappresentato un vero e proprio viaggio nella tradizione autentica del Karate Shitoryu, con momenti di studio, pratica e condivisione tra maestri, istruttori e allievi provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A MOLINA DI QUOSA TORNA - DOMENICA 19 OTTOBRE - LA FESTA D'AUTUNNO Dopo il grande successo dell'edizione 2024, è tutto pronto per il ritorno della Festa d'Autunno a Molina di Quosa. Domenica 19 ottobre 2025, tutto il giorno, nelle vie e nelle pi - facebook.com Vai su Facebook
Il maestro Molina ospite d’onore al “Palarile” - Il maestro Carlos Molina ospite d’onore della Asd Shoshin Shitoryu Karatedo: due giornate di grande Karate tradizionale al ... Lo riporta ilgiorno.it