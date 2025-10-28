Il made in Italy nel cuore del Mediterraneo
Workshop in giro per il mondo. Li sta organizzando a Cna con l’obiettivo di favorire l’apertura delle imprese verso nuovi mercati e contatti commerciali con grossisti ed operatori internazionali, valorizzando la tradizione e la qualità del comparto orafo italiano. L’ultimo in ordine di tempo, dal 22 al 24 ottobre, si è tenuto a Larissa in Grecia ed era dedicato al settore orafo e della gioielleria. La Grecia rappresenta un mercato strategico per l’Italia e l’appuntamento è servito alle imprese partecipanti per rafforzare relazioni economiche, sviluppare collaborazioni e contatti commerciali con grossisti ed operatori internazionali, valorizzando la tradizione e la qualità del comparto orafo italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
