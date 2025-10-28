Il Livorno si smarrisce a Perugia | gli amaranto finiscono ko

PERUGIA – Il Perugia torna a vincere davanti al pubblico del Renato Curi superando il Livorno per 2-0 al termine di una partita combattuta ma poco spettacolare nel primo tempo. Gli umbri di Tedesco hanno saputo colpire nei momenti decisivi, mentre gli amaranto di Formisano hanno pagato la poca incisività sotto porta. Il match si apre con grande intensità. Le due squadre si affrontano a viso aperto, senza risparmiarsi nei contrasti. Al 7’ si accende subito la gara con diversi duelli a centrocampo. L’attaccante Dionisi prova a scuotere i suoi con due iniziative personali: al 12’ va al tiro dal limite, ma la conclusione termina a lato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

