Il Liverpool è in crisi dice Jamie Carragher dopo quattro sconfitte consecutive in Premier League

2025-10-27 22:49:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Jamie Carragher ha etichettato l'allarmante serie di sconfitte del Liverpool in Premier League come una "crisi" poiché l'ex difensore ha invitato i Reds a migliorare la loro fisicità. I campioni in carica della Premier League hanno perso le ultime quattro partite in campionato, con una sconfitta per 3-2 a Brentford che ha visto la squadra di Arne Slot scendere al settimo posto in classifica, a sette punti dalla capolista Arsenal. Le sconfitte contro Chelsea, Crystal Palace, Manchester United e Brentford hanno portato a interrogarsi su come il Liverpool difende i calci piazzati, in particolare dopo la sconfitta a West London dove i Bees sono stati in grado di dominare aerea.