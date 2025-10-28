Il Liceo Steam International di Parma celebra la prima classe del percorso quadriennale

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Liceo Steam International di Parma ha celebrato con grande orgoglio e sincera emozione la consegna dei diplomi di maturità alla classe del 2025, la prima ad aver completato il percorso quadriennale sperimentale del liceo. La cerimonia si è svolta presso l’Auditorium Paganini, Sala Paër, nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ll team «Green Spark» pronto per la Formula 1 - Il team Green Spark, composto da studenti tra i 15 e i 17 anni del Liceo Steam International Parma, è pronto ancora una volta a mettersi in gioco nella progettazione e realizzazione di una vettura di ... Scrive gazzettadiparma.it

Visualizza articoli per tag: liceo Steam Parma - La squadra del Liceo Steam international Parma primeggia nelle qualificazioni regionali della competizione F1 in School con la vettura più veloce degli istituti in gara dell'Emilia Romagna ... Segnala gazzettadellemilia.it

A Parma il terzo liceo «Steam» italiano - Questa mattina ha aperto a Parma il terzo liceo Steam (acronimo che sta per Science, Technology, Enegeneering, Art, Mathematics) international italiano, dopo l’esperienza di Rovereto e di Bologna. Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Liceo Steam International Parma