Il libro possibile | beneficenza al reparto di oncoematologia pediatrica di Taranto In collaborazione con la Bcc di San Marzano di San Giuseppe
Di seguito il comunicato: Anche quest’anno Il Libro Possibile, in collaborazione con la BCC San Marzano di San Giuseppe, devolve in beneficenza il ricavato dei biglietti del Festival. La somma di 5.000 euro sarà destinata al Reparto di Oncoematologia Pediatrica del SS. Annunziata di Taranto, per il tramite dell’Associazione Genitori di Taranto Onco-Ematologia, presieduta da Floriano Dandolo. La cerimonia di consegna si terrà mercoledì 29 ottobre, alle ore 16.30, presso il SS. Annunziata di Taranto. Interverranno: Valerio Cecinati, Direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del SS. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
