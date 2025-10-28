Il libro possibile | beneficenza al reparto di oncoematologia pediatrica di Taranto In collaborazione con la Bcc di San Marzano di San Giuseppe

Noinotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito il comunicato: Anche quest’anno  Il Libro Possibile, in collaborazione con la  BCC San Marzano di San Giuseppe, devolve in beneficenza il ricavato dei biglietti del Festival. La somma di  5.000 euro  sarà destinata al  Reparto di Oncoematologia Pediatrica del SS. Annunziata di Taranto, per il tramite  dell’Associazione Genitori di Taranto Onco-Ematologia, presieduta da Floriano Dandolo. La cerimonia di consegna si terrà  mercoledì 29 ottobre, alle ore 16.30,  presso il SS. Annunziata di Taranto. Interverranno:  Valerio Cecinati, Direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del SS. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

