Il legame con l’Empoli La figlia Silvia | Lo ha avuto nel cuore fino all’ultimo

Vigilia di gara contrassegnata dal dolore per l’ Empoli, che oggi alle 20.30 affronterà la Sampdoria con il lutto al braccio per la scomparsa dello storico dirigente Silvano Bini. "Perdiamo un pezzo importante della storia dell’Empoli – ricorda il presidente, Fabrizio Corsi –. Silvano è stato un maestro. Ho avuto la fortuna di stargli accanto per molti anni, sperando di aver fatto miei almeno una parte dei tanti insegnamenti che mi ha trasmesso. Oggi ci ha lasciato un dirigente e una persona che tanto ha dato ai nostri colori, vivendo l’Empoli con passione e competenza". Messaggio di cordoglio a cui si è unita anche la vice presidente e amministratore delegato, Rebecca Corsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il legame con l’Empoli. La figlia Silvia: "Lo ha avuto nel cuore fino all’ultimo"

News recenti che potrebbero piacerti

Il Comune di Piancastagnaio fa un grande in bocca al lupo ad Alessio Dionisi! A nome di tutta la comunità, rivolgiamo i nostri più sentiti auguri ad Alessio Dionisi, nuovo allenatore dell’Empoli FC. Il legame tra Dionisi e Piancastagnaio è forte e autentico: non s - facebook.com Vai su Facebook

Il legame con l’Empoli. La figlia Silvia: "Lo ha avuto nel cuore fino all’ultimo" - Il ricordo del presidente Fabrizio Corsi: "Silvano per me è stato un maestro. Lo riporta lanazione.it

Silvia Provvedi e il legame con la figlia Nicole cresciuta da sola/ “Sono gli anni in cui ho pianto di più..” - Silvia Provvedi racconta le difficoltà incontrate nel crescere da sola la figlia Nicole: "E' stata dura ma sono sollevata dal fatto che con il padre... Secondo ilsussidiario.net

Silvia Provvedi: chi è, il compagno Giorgio De Stefano e la figlia Nicole/ “Ci tengo a lui…” - Silvia Provvedi, chi è la sorella di Giulia Provvedi e concorrente di Tale e quale show 2025: la carriera, il compagno Giorgio De Stefano e la figlia Nicole Chi è Silvia Provvedi: la sorella Giulia e ... Secondo ilsussidiario.net