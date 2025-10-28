Il Lecce gioca bene ma sbaglia un rigore con Camarda i tre punti se li prende il Napoli
LECCE – I cori di incoraggiamento della Curva Nord e gli applausi che piovono dagli altri settori, a fine partita, sono la più credibile certificazione della prova gagliarda sfoderata dal Lecce al cospetto del Napoli campione d’Italia.Ha vinto la squadra di Antonio Conte per 1 a 0 grazie a un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
