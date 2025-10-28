Il lavoro deve co-governare l’intelligenza artificiale

Il dibattito sull’intelligenza artificiale si muove attorno a un falso dilemma: l’AI sostituirà il lavoro umano o lo potenzierà? Ma questa contrapposizione è ingannevole. Il punto non è che cosa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il lavoro deve co-governare l’intelligenza artificiale

Approfondisci con queste news

Il lavoro deve essere di tutti, tutti hanno il diritto di lavorare e non si deve sottrarre lavoro ai giovani prolungando quello dei meno giovani che dopo un ragionevole periodo di lavoro sono stanchi, esauriti e perciò devono avere il meritato riposo e lasciare il post - facebook.com Vai su Facebook

Il lavoro deve restare umano anche nell'era dell'innovazione. Mattarella indica la rotta - Il presidente della Repubblica richiama politica e rappresentanze sociali a risposte concrete, contro l’indifferenza e la propaganda. Riporta ilfoglio.it

Lavoro, Giorgia Meloni: dobbiamo governare lo sviluppo dell’AI per evitare impatti devastanti. Siamo già in ritardo - Che, in concreto, consiste «nell’innovare il nostro modello economico e produttivo sapendo coniugare sussidiarietà e crescita, ossia rifondare ... Riporta milanofinanza.it