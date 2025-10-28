Il jazz risuona ad Avellino | VoiceUnlimited#4 live all’Irpinian Cluster
Giovedì 30 ottobre ad Avellino, l’Irpinian Cluster si trasformerà in un palcoscenico di eleganza e ritmo con il concerto di VoiceUnlimited#4, formazione che unisce raffinatezza tecnica, energia e grande intesa musicale.Protagonista della serata sarà la voce calda e sofisticata di Virginia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
“ ” Sabato 25 ottobre 2025 – dalle ore 17.00 Centro Storico di Moncalieri Una notte magica nel cuore di Moncalieri, dove il jazz risuona tra corti, piazze e vie storiche. 8 ore di musica no stop, con 18 concerti originali, - facebook.com Vai su Facebook