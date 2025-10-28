Il grande jazz internazionale arriva al Milestone con il Peter Erskine Quintet
Il Milestone Live Club (via E. Parmense, 27 - Piacenza) ospiterà giovedì 30 ottobre alle ore 21 uno degli appuntamenti più attesi di tutta la stagione: il concerto del Peter Erskine 5et, un ensemble formato da cinque autentiche leggende del jazz internazionale. Cinque maestri assoluti, ciascuno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
SABATO 1 NOVEMBRE Il grande Jazz al Black Inside. ONE NIGHT WITH: Luca Pasqua/Riccardo Fioravanti & Chicco Capiozzo. Luca e Riccardo, uno dei più importanti bassisti e contrabbassisti della scena Jazz hanno iniziato la loro collaborazione nel 199 - facebook.com Vai su Facebook
Il grande jazz internazionale arriva al Milestone con il Peter Erskine Quintet - A completare la formazione ci sarà Matthew Garrison, figlio del leggendario Jimmy Garrison, bassista di John Coltrane, oggi riconosciuto come uno degli innovatori più influenti del basso elettrico, ... Scrive ilpiacenza.it
Il grande jazz arriva a La Maddalena: Bill Evans in concerto al Longobardo - Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Miles Davis, Herbie Hancock, John McLaughlin, Mick Jagger e Mike Stern ... Da unionesarda.it
Eleonora Strino e ’Cocco’ Cantini. Il grande jazz arriva nel Golfo - L’ultimo appuntamento stagionale del festival “La voce di ogni strumento” di Agimus, con la direzione artistica del maestro Gloria... Segnala lanazione.it