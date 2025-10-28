Il governatore della Banca d’Italia | Crescita all’1% stentato dobbiamo prepararci alla fine dei fondi del Pnrr
“È essenziale innalzare stabilmente il ritmo di crescita dell’economia oltre quell’1% stentato su cui sembriamo esserci assestati, preparando fin d’ora il terreno per la fase in cui non saranno più disponibili i fondi” del Pnrr. Lo ha osservato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio. “Ora dobbiamo volgere l’attenzione alla crescita” – ha detto Panetta – “l’espansione della domanda interna è decisiva” e per conseguirla occorre “rafforzare la capacità innovativa del sistema produttivo” orientando le risorse “verso investimenti ad alto contenuto tecnologico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
