Il gol non basta Leao saluta il Milan | cifra da capogiro

Le ultime prestazioni non bastano per il Milan, ora costretto a veder salutare Rafael Leao, a cui è destinata una cifra monstre Nell'anticipo di Serie A il Milan ha ospitato a San Siro il Pisa per una sfida terminata 2-2, dove la squadra di Gilardino è andata vicina all'impresa di conquistare tre punti contro una delle formazioni attualmente in piena corsa scudetto. Tuttavia, il pareggio arrivato dai rossoneri nei minuti di recupero ha fatto sì che entrambe le squadre potessero conquistare un punto a testa. In casa rossonera, però, non sono solo le partite di campionato – che insieme alla Coppa Italia rappresentano gli unici due impegni della squadra di mister Allegri – a tenere banco, ma anche il mercato.

