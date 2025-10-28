Il gol non basta Leao saluta il Milan | cifra da capogiro
Le ultime prestazioni non bastano per il Milan, ora costretto a veder salutare Rafael Leao, a cui è destinata una cifra monstre Nell’anticipo di Serie A il Milan ha ospitato a San Siro il Pisa per una sfida terminata 2-2, dove la squadra di Gilardino è andata vicina all’impresa di conquistare tre punti contro una delle formazioni attualmente in piena corsa scudetto. Tuttavia, il pareggio arrivato dai rossoneri nei minuti di recupero ha fatto sì che entrambe le squadre potessero conquistare un punto a testa. In casa rossonera, però, non sono solo le partite di campionato – che insieme alla Coppa Italia rappresentano gli unici due impegni della squadra di mister Allegri – a tenere banco, ma anche il mercato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Leao segna il suo terzo gol in campionato, ma non basta a battere il #Pisa - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle de Il CorSport: Leao il migliore, ma non basta. Maignan rimandato - X Vai su X
Gol e infortunio per Leao: è successo tutto in pochi minuti - Non poteva che segnarlo Rafael Leao il primo gol della stagione del Milan 2025/2026. Riporta calciomercato.it
Leao, un gol per l'amico Diogo Jota: segna al Liverpool ed esulta mimando il numero 20 - Rafa Leao ha dedicato la rete segnata in amichevole contro il Liverpool a Diogo Jota, scomparso il 3 luglio in un incidente stradale in Spagna insieme a suo ... Scrive gazzetta.it
Coppa Italia: Leao in gol, poi un problema al polpaccio - Gol e uscita obbligata: dura appena 16' la prima partita della stagione di Rafael Leao che fa in tempo a sbloccare la partita contro di Coppa Italia a San Siro contro Bari con un gol di testa da ... Si legge su ansa.it