Il Giro d' Italia passa in Regione | tappa da Gemona fino a Piancavallo

Sono indiscrezioni che fanno sognare gli appassionati di ciclismo. Il Giro d'Italia 2026 è in via di definizione, ma come ogni anno emergono dalla stampa varie anticipazioni che come tasselli vanno a definire l'intero puzzle della competizione più attesa della stagione. Una gara che, anche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Abbiamo già portato il Giro d'Italia qui, tutto è possibile" - facebook.com Vai su Facebook

Giro d’Italia 2025, le anticipazioni sul percorso. Partenza dall’estero, più spazio al Sud - Il Giro d'Italia 2026 scatterà sabato 9 maggio e si concluderà domenica 31 maggio, la partenza dalla Bulgaria è già stata ufficializzata e dunque la Corsa ... Da oasport.it

Giro d'Italia 2026, tre tappe in Bulgaria, tra le montagne Carì e Piani di Pezzè - Mentre il Tour de France ha già presentato ufficialmente il suo percorso per l'edizione 2026, il Giro d'Italia scoprirà definitivamente le sue carte solo tra qualche settimana. it.blastingnews.com scrive

Giro d'Italia, l’omaggio al Friuli: tappa da Gemona al Piancavallo per i 50 anni dal terremoto - Torna in Friuli Venezia Giulia il Giro d'Italia, allungando così una consuetudine bella e gradita che ha assunto continuità da oltre vent'anni. Riporta ilgazzettino.it