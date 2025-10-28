Il Giro d' Italia passa in Regione | tappa da Gemona fino a Piancavallo

Sono indiscrezioni che fanno sognare gli appassionati di ciclismo. Il Giro d'Italia 2026 è in via di definizione, ma come ogni anno emergono dalla stampa varie anticipazioni che come tasselli vanno a definire l'intero puzzle della competizione più attesa della stagione. Una gara che, anche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

giro d italia passaGiro d'Italia, l’omaggio al Friuli: tappa da Gemona al Piancavallo per i 50 anni dal terremoto - Torna in Friuli Venezia Giulia il Giro d'Italia, allungando così una consuetudine bella e gradita che ha assunto continuità da oltre vent'anni. Riporta ilgazzettino.it

