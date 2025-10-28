Il giorno più bello poi la tragedia Nicola muore subito dopo essersi laureato | Orrore

Aveva lottato fino all’ultimo per raggiungere il suo traguardo più grande: la laurea. Nicola Matteo, 28 anni, si è spento poche ore dopo essere stato proclamato dottore in Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità all’Università La Sapienza di Roma. Il giovane, originario di Venafro, in provincia di Isernia, combatteva da tempo contro un tumore incurabile, ma non aveva mai smesso di credere nei propri sogni, portando avanti gli studi anche durante le cure. Una tesi discussa con il cuore. Quando le sue condizioni si sono aggravate, la famiglia ha chiesto all’ateneo una seduta straordinaria per consentirgli di discutere la tesi, intitolata “Dall’economia lineare all’economia circolare: il caso VEGA”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

