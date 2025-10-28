Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta | l' imperdibile spettacolo al Teatro India

Grande ritorno al Teatro India di Valerio Aprea con l’intenso reading tratto dal racconto di Sandro Bonvissuto, Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta. Un successo della passata stagione, accolto con calore e partecipazione dal pubblico romano, che torna in scena, dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it

