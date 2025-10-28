Il giorno di Mediobanca L’assemblea dei soci dà il via ufficiale alla stagione Mps

È il giorno dell’ingresso formale di Banca Mps a Piazzetta Cuccia. Oggi è in programma l’assemblea dei soci di Mediobanca chiamata a votare la lista del nuovo consiglio di amministrazione, con Rocca Salimbeni arrivato a detenere l’86,3 per del capitale grazie all’opas che ha cambiato la geografia della finanza italiana. A presiedere l’appuntamento, dove il voto verrà espresso tramite il rappresentante designato quindi senza la partecipazione in presenza degli azionisti, ci sarà Renato Pagliaro. Insieme a tutto il vecchio board, che ha rimesso il mandato con effetto dal 28 ottobre, il presidente lascerà l’incarico, che ha ricoperto per quindici anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giorno di Mediobanca. L’assemblea dei soci dà il via ufficiale alla stagione Mps

Contenuti che potrebbero interessarti

Mediobanca, lo 'sgarbo' a Nagel nel giorno dell'addio: le date della causa Ligresti Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Mediobanca anno uno: partono i cantieri della ricostruzione dopo l’arrivo di Mps. La strategia di Lovaglio e i piani del Tesoro - Il 28 ottobre si celebra l’assemblea della banca d’affari fondata da Cuccia ma i piccoli soci sono stati privati del pathos dei grandi addii: l’uscita di Alberto Nagel e Renato Pagliaro e l’insediamen ... Si legge su milanofinanza.it

Mediobanca, cda Mps per il rilancio - La conclusione dell'Ops è prevista l'8 settembre e i riflettori sono tutti puntati alle possibili novità in arrivo nelle prossime ore da ... ilgiornale.it scrive

Mps in rialzo nel giorno del cda sul possibile rilancio dell'Ops su Mediobanca - Seduta contrastata per il comparto bancario a Piazza Affari (FTSE MIB), mentre gli investitori si interrogano sui nuovi profili del risiko del settore. Secondo ilsole24ore.com