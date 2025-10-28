"Ciao Eleonora, non ti dimenticheremo mai". Un pomeriggio di grande commozione a Montesanto, frazione di Voghiera, per l’ultimo saluto a Eleonora Verri, 41 anni. Vittima di un’incidente mortale l’11 ottobre, schianto dove sono morti altri due ragazzi. La chiesa dell‘Immacolata Concezione non è riuscita ad accogliere le persone presenti ai funerali, tanti sono rimasti fuori sul sagrato. In prima fila la famiglia con i genitori, il papà Luciano e la mamma. Il sindaco di Voghiera, Paolo Lupini, visibilmente commosso. Don Giorgio ha detto: "Una bravissima ragazza, amava il suo lavoro". Tra i presenti anche i colleghi dell’azienda agricola Lodi, dove Eleonora lavorava, diversi dirigenti di calcio locali e della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - IL GIORNO DEL DOLORE: il funerale della donna che ha perso la vita mentre andava a lavorare