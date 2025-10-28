IL GIORNO DEL DOLORE | il funerale della donna che ha perso la vita mentre andava a lavorare
"Ciao Eleonora, non ti dimenticheremo mai". Un pomeriggio di grande commozione a Montesanto, frazione di Voghiera, per l’ultimo saluto a Eleonora Verri, 41 anni. Vittima di un’incidente mortale l’11 ottobre, schianto dove sono morti altri due ragazzi. La chiesa dell‘Immacolata Concezione non è riuscita ad accogliere le persone presenti ai funerali, tanti sono rimasti fuori sul sagrato. In prima fila la famiglia con i genitori, il papà Luciano e la mamma. Il sindaco di Voghiera, Paolo Lupini, visibilmente commosso. Don Giorgio ha detto: "Una bravissima ragazza, amava il suo lavoro". Tra i presenti anche i colleghi dell’azienda agricola Lodi, dove Eleonora lavorava, diversi dirigenti di calcio locali e della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un giorno questo dolore ti sarà utile Peter Cameron Certamente Peter Cameron sa scrivere molto bene. È un gran narratore, usa una prosa precisa, quasi fotografica e riesce ad avvincere il lettore alla sua storia. Qui però io ho avuto qualche problema, la più f - facebook.com Vai su Facebook
Il giorno dopo la strage dei #Carabinieri, il dolore e la rabbia per la follia di tre fratelli che in passato avevano già manifestato le loro intenzioni violente. #Tg1 Giuseppe La Venia - X Vai su X
Funerale di Pamela Genini: “Un raggio di sole sfigurato da egoismo e prepotenza” - Strozza, all’ingresso della bara bianca sormontata da rose e girasoli la colonna sonora del film L’ultimo dei Mohicani. Si legge su msn.com
Il dolore al funerale di Pamela: "Uomini capaci solo di possedere" - L'amica: "Il codice rosso non è partito" L'unico riferimento al 52enne che ha ucciso Pamela Genini, il parroco della chiesa di Sant'Andrea Ap ... Riporta msn.com
I funerali di Pamela Genini nel suo paese. Le amiche: "Dolcissima e solare. Quando c'è violenza scatti subito il codice rosso" - Il vice sindaco (e coetaneo): "Non la dimenticheremo, presto un evento per ricordarla". milanotoday.it scrive