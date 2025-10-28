Il giallo dell’omicidio di Collegno il killer di Marco Veronese ripreso in video ma sapeva come muoversi
Le prime indagini sull’omicidio di Marco Veronese a Collegno. Il killer dell’imprenditore torinese specializzato in installazione di antifurti e telecamere di sorveglianza, infatti, ha agito con cura e anche se è stato ripeso da un video, non si è mai fatto inquadrare in volto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
