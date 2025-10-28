Il giallo del braccialetto elettronico del femminicida di Verona | se lo era tolto e non sarebbero scattati allarmi

Douglas Reis Pedroso, cittadino brasiliano di anni 41 accusato di aver ucciso a coltellate la compagna Jessica Stapazzollo Custodio de Lima, è stato trovato senza braccialetto elettronico al momento dell'arresto. Lo si sta ancora cercando. Da fonti di Fanpage.it risulterebbe però che non è scattato nessun allarme alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

