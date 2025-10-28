Il futuro della raffineria No a piani residenziali | la guerra tra Comune e curatore fallimentare

A quasi 16 anni dallo scempio ambientale, non si placano le polemiche e la guerra di carte bollate sul futuro dell’ex area Lombarda Petroli. La vecchia raffineria di Villasanta è balzata alla ribalta delle cronache nazionali per il drammatico sversamento, nella notte del 22 febbraio 2010, di quasi tremila tonnellate di gasolio e oli combustibili che dal fiume Lambro finirono fino al delta del Po. La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Monza nel novembre del 2017. La curatela del fallimento mira a piazzare tutti i lotti all’asta giudiziaria per soddisfare le richieste dei creditori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il futuro della raffineria. No a piani residenziali: la guerra tra Comune e curatore fallimentare

