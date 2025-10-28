Il tema del futuro della multiutility (Alia prima, Plures adesso) dei servizi pubblici della Toscana centrale (acqua, gas, rifiuti) sarà al centro del prossimo congresso del Pd pratese. Lo ha detto esplicitamente il segretario dem Marco Biagioni annunciando l’appuntamento molto atteso: " Acqua pubblica e multiutility sono temi centrali". Si annuncia un confronto molto vivace visto che tra i ’padri fondatori’ della holding dei servizi pubblici c’è Matteo Biffoni, campione delle preferenze, leader dei riformisti toscani e visto che molti amministratori e quasi tutto il partito hanno virato prima su "borsa, sia mai" e poi su "acqua bene comune, tutta pubblica" come ad esempio la sindaca di Firenze Sara Funaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro della multiutility. Biffoni ’padre fondatore’ ma il Pd cambia tutto. E i 5 Stelle ironizzano