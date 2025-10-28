Il furto di merce al supermercato si trasforma in rapina | aggredito il vigilante 32enne arrestato dopo la fuga

I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato un 32enne straniero che, al termine dei necessari accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuto il presunto responsabile di una rapina perpetrata ai danni di un supermercato cittadino.L'episodio risale al tardo pomeriggio del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

