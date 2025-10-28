Il fragile governo Sánchez perde anche Junts | ora è appeso a un filo
Si rompe il castello politico costruito sulla sabbia tra il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont e il governo del premier socialista Pedro Sánchez. Senza amnistia, la direzione di Junts ha deciso all'unanimità di non sostenere più in Parlamento l'esecutivo spagnolo. Un duro colpo per un governo nato senza aver vinto le elezioni. Junts non passerà all'opposizione, annuncia, ma di fatto la mossa rappresenta l'anticamera di una possibile crisi di governo a meno che lo scaltro politico catalano non ottenga il «dovuto». Ma che nessuno parli di ricatti. Al momento il provvedimento salva-Carles è stato più volte rimandato in attesa del via libera da parte della Corte Costituzionale: in precedenza Junts aveva chiesto al governo di accelerare i tempi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
A $PingPong @ettore_licheri “Più sono le voci e le sensibilità all’interno dell’opposizione, più l’opposizione allarga la propria offerta politica. Più sono le voci e le sensibilità all’interno del governo, più il governo il fragile”. Su @Radio1Rai - X Vai su X
Milei vince le elezioni di metà mandato e rafforza il suo governo Con un risultato che è andato oltre ogni più rosea aspettativa, il presidente argentino Javier Milei ha sorprendentemente vinto le elezioni legislative di metà mandato, un banco di prova cruciale p - facebook.com Vai su Facebook
Il fragile governo Sánchez perde anche Junts: ora è appeso a un filo - Il partito di Puigdemont si sfila dalla composita alleanza che sostiene l'esecutivo guidato dal Psoe ... Come scrive msn.com