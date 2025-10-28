Il Flic festival celebra il Dìa de los Muertos | trampolieri teatro e laboratori a tema per famiglie e bambini
Sarà un weekend dedicato alle famiglie ed ai più piccini quello del Flic-Festival Lanciano in Contemporanea con due giorni in cui danza, teatro e tradizioni vicine e lontane si fondono.Si parte sabato 1° novembre, dalle ore 16, al polo museale Santo Spirito di Lanciano, con un pomeriggio tutto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
