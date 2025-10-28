Il flamenco di Anima gitana infiamma il palco del Teatro San Leonardo

Il 2 novembre, al Teatro San Leonardo di Viterbo, va in scena “Alma gitana”, il nuovo spettacolo firmato Fantasia Flamenca. Un viaggio nel cuore dell'Andalusia, tra Siviglia e il mondo gitano e tra costumi ricercati, musiche travolgenti e una voce narrante che accompagna lo spettatore lungo un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it