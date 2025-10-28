Il fine settimana all' insegna di Tuttinfiera - la Fiera delle passioni
Dal 31 ottobre al 2 novembre torna il tradizionale e sempre atteso appuntamento con Tuttinfiera - la Fiera delle passioni, la storica manifestazione che verrà riproposta, in occasione della sua 40esima edizione.Fra le proposte per collezionisti, appassionati e curiosi, non mancheranno la fiera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nello scorso fine settimana, le delegazioni di Pontecurone e Tortona guidate dai Sindaci Giovanni Valentino D’Amico Federico Chiodi, accompagnati rispettivamente dal Consigliere Comunale Daniele Stafforini dall’Assessore Fabio Morreale, si sono recati in - facebook.com Vai su Facebook
Il fine settimana all'insegna di Tuttinfiera - la Fiera delle passioni - Fra le proposte per i collezionisti, la fiera dedicata agli appassionati di comics e la mostra mercato dedicata ai vinili usati. Scrive padovaoggi.it